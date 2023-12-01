«Детройт» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

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«Детройт» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Детройт» занимает пятое место в таблице Восточной конференции с 27 очками в 22 матчах.

«Чикаго» идет на 15-й строчке Западной конференции с 14 очками в 21 игре.

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