«Айлендерс» переиграли «Каролину». Варламов отразил 39 бросков
«Каролина» в овертайме проиграла «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5 ОТ.
Российский голкипер «островитян» Семен Варламов отразил 39 из 43 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.
Вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 11 из 16 бросков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Айлендерс» — 4:5 ОТ (1:1, 1:2, 2:1, 0:1)
Голы: Чатфилд — 2 (Бантинг, Орлов), 8:08 — 1:0. Хорват — 7 (Барзал, Ли), 18:00 — 1:1. Стаал — 2 (Мартинук, Слэвин), 22:01 — 2:1. Хольмстрем — 6 (мен., Пажо), 35:59 — 2:2. Энгвалль — 2 (Барзал, Добсон), 38:03 — 2:3. Друри — 2 (Ноесен, Нечас), 40:39 — 3:3. Палмиери — 6 (бол., Добсон, Барзал), 46:41 — 3:4. Ахо — 6 (Стаал, Бернс), 59:57 — 4:4. Барзал — 7 (Добсон), 62:45 — 4:5.
Вратари: Кочетков — Варламов.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 43 (12+15+15+1) — 16 (7+3+4+2).
Наши: Орлов (17.55/1/+2), Свечников (18.12/4/0) — Романов (24.32/0/-1).
1 декабря. Роли. PNC Arena. 18700 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|21
|16
|5
|33
|2
|Каролина
|22
|13
|9
|27
|3
|Вашингтон
|19
|11
|8
|24
|4
|Айлендерс
|22
|9
|13
|24
|5
|Филадельфия
|23
|11
|12
|24
|6
|Нью-Джерси
|21
|11
|10
|23
|7
|Питтсбург
|22
|11
|11
|23
|8
|Коламбус
|24
|7
|17
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|22
|15
|7
|33
|2
|Флорида
|23
|14
|9
|30
|3
|Торонто
|21
|12
|9
|27
|4
|Детройт
|22
|12
|10
|27
|5
|Тампа-Бэй
|24
|10
|14
|25
|6
|Баффало
|23
|10
|13
|22
|7
|Монреаль
|23
|10
|13
|22
|8
|Оттава
|17
|8
|9
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|21
|15
|6
|30
|2
|Даллас
|20
|13
|7
|28
|3
|Виннипег
|22
|12
|10
|26
|4
|Сент-Луис
|22
|12
|10
|25
|5
|Аризона
|21
|10
|11
|22
|6
|Нэшвилл
|22
|11
|11
|22
|7
|Миннесота
|21
|7
|14
|18
|8
|Чикаго
|21
|7
|14
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|23
|14
|9
|32
|2
|Ванкувер
|23
|15
|8
|31
|3
|Лос-Анджелес
|20
|13
|7
|29
|4
|Сиэтл
|24
|8
|16
|22
|5
|Калгари
|22
|9
|13
|21
|6
|Эдмонтон
|22
|9
|13
|19
|7
|Анахайм
|22
|9
|13
|18
|8
|Сан-Хосе
|23
|5
|18
|12
|1.12
|03:00
|
Торонто – Сиэтл
|4 : 3 Б
|1.12
|03:00
|
Филадельфия – Нью-Джерси
|3 : 4 ОТ
|1.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Питтсбург
|2 : 4
|1.12
|03:00
|
Каролина – Айлендерс
|4 : 5 ОТ
|1.12
|03:00
|
Бостон – Сан-Хосе
|3 : 0
|1.12
|03:00
|
Детройт – Чикаго
|5 : 1
|1.12
|03:00
|
Монреаль – Флорида
|1 : 5
|1.12
|04:00
|
Сент-Луис – Баффало
|6 : 4
|1.12
|04:00
|
Виннипег – Эдмонтон
|1 : 3
|1.12
|04:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|1 : 6
|1.12
|05:00
|
Калгари – Даллас
|- : -
|1.12
|05:00
|
Аризона – Колорадо
|- : -
|1.12
|06:00
|
Ванкувер – Вегас
|- : -
|1.12
|06:00
|
Анахайм – Вашингтон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|23
|39
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|23
|35
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|22
|33
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|23
|17
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|23
|15
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|23
|15
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|4
|1.26
|
|
Адин Хилл
Вегас
|13
|1.97