«Айлендерс» переиграли «Каролину». Варламов отразил 39 бросков

Читать «СЭ» в

«Каролина» в овертайме проиграла «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5 ОТ.

Российский голкипер «островитян» Семен Варламов отразил 39 из 43 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

Вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 11 из 16 бросков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Айлендерс» — 4:5 ОТ (1:1, 1:2, 2:1, 0:1)

Голы: Чатфилд — 2 (Бантинг, Орлов), 8:08 — 1:0. Хорват — 7 (Барзал, Ли), 18:00 — 1:1. Стаал — 2 (Мартинук, Слэвин), 22:01 — 2:1. Хольмстрем — 6 (мен., Пажо), 35:59 — 2:2. Энгвалль — 2 (Барзал, Добсон), 38:03 — 2:3. Друри — 2 (Ноесен, Нечас), 40:39 — 3:3. Палмиери — 6 (бол., Добсон, Барзал), 46:41 — 3:4. Ахо — 6 (Стаал, Бернс), 59:57 — 4:4. Барзал — 7 (Добсон), 62:45 — 4:5.

Вратари: Кочетков — Варламов.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 43 (12+15+15+1) — 16 (7+3+4+2).

Наши: Орлов (17.55/1/+2), Свечников (18.12/4/0) — Романов (24.32/0/-1).

1 декабря. Роли. PNC Arena. 18700 зрителей.