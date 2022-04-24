«Бостон» обыграл «Рейнджерс», Шестеркин отразил 32 броска

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Рейнджерс» со счетом 3:1.

В составе «Брюинз» 2 (1+1) очка набрал Давид Пастрняк, еще по голу забили Трент Фредерик и Тейлор Холл. У гостей отличился Мика Зибанежад, Артемий Панарин завершил встречу с показателем полезности «-1», Игорь Шестеркин отразил 32 броска по воротам.

После этого матча «Бостон» со 101 очком занимает шестое место в Восточной конференции, «Рейнджерс» со 108 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Рейнджерс» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Пастрняк — 39 (Макэвой, Маршан), 19:25 — 1:0. Холл — 18 (Хаула, Пастрняк), 21:07 — 2:0. Зибанежад — 30 (бол., Крайдер, Лафренье), 42:58 — 2:1. Фредерик — 7 (Смит, Койл), 49:37 — 3:1.

Вратари: Ульмарк — Шестеркин (56:11 — 59:19).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 35 (10+18+7) — 31 (12+10+9).

Наши: — - Панарин (22.12/2/-1).

23 апреля. Бостон. TD Garden.