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Сегодня, 00:44

«Бостон» обыграл «Рейнджерс», Шестеркин отразил 32 броска

Сергей Разин
корреспондент
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«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Рейнджерс» со счетом 3:1.

В составе «Брюинз» 2 (1+1) очка набрал Давид Пастрняк, еще по голу забили Трент Фредерик и Тейлор Холл. У гостей отличился Мика Зибанежад, Артемий Панарин завершил встречу с показателем полезности «-1», Игорь Шестеркин отразил 32 броска по воротам.

После этого матча «Бостон» со 101 очком занимает шестое место в Восточной конференции, «Рейнджерс» со 108 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Рейнджерс» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Пастрняк — 39 (Макэвой, Маршан), 19:25 — 1:0. Холл — 18 (Хаула, Пастрняк), 21:07 — 2:0. Зибанежад — 30 (бол., Крайдер, Лафренье), 42:58 — 2:1. Фредерик — 7 (Смит, Койл), 49:37 — 3:1.

Вратари: Ульмарк — Шестеркин (56:11 — 59:19).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 35 (10+18+7) — 31 (12+10+9).

Наши: — - Панарин (22.12/2/-1).

23 апреля. Бостон. TD Garden.

НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 79 51 28 110
2 Рейнджерс 79 51 28 108
3 Питтсбург 79 45 34 101
4 Вашингтон 78 44 34 99
5 Айлендерс 78 35 43 80
6 Коламбус 78 35 43 77
7 Нью-Джерси 78 27 51 62
8 Филадельфия 78 24 54 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 77 56 21 118
2 Торонто 78 51 27 108
3 Тампа-Бэй 77 47 30 102
4 Бостон 78 48 30 101
5 Баффало 80 31 49 73
6 Детройт 79 30 49 70
7 Оттава 78 30 48 67
8 Монреаль 78 20 58 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 78 55 23 116
2 Миннесота 78 50 28 107
3 Сент-Луис 78 47 31 105
4 Нэшвилл 77 44 33 93
5 Даллас 78 43 35 91
6 Виннипег 78 35 43 81
7 Чикаго 78 26 52 63
8 Аризона 78 22 56 50
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 78 48 30 106
2 Эдмонтон 78 46 32 98
3 Лос-Анджелес 79 42 37 94
4 Вегас 78 42 36 89
5 Ванкувер 78 38 40 87
6 Анахайм 78 30 48 74
7 Сан-Хосе 77 30 47 72
8 Сиэтл 77 26 51 58
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24.04 02:00
Оттава – Монреаль
 - : -
24.04 02:00
Тампа-Бэй – Нэшвилл
 - : -
24.04 02:00
Флорида – Торонто
 - : -
24.04 03:00
Даллас – Сиэтл
 - : -
24.04 03:00
Сан-Хосе – Чикаго
 - : -
24.04 05:00
Аризона – Сент-Луис
 - : -
24.04 05:00
Калгари – Ванкувер
 - : -
24.04 05:30
Лос-Анджелес – Анахайм
 - : -
24.04 20:00
Айлендерс – Каролина
 - : -
24.04 20:00
Коламбус – Эдмонтон
 - : -
24.04 20:00
Нью-Джерси – Детройт
 - : -
24.04 23:00
Филадельфия – Питтсбург
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 77 116
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 77 113
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 78 109
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 70 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 77 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 78 51
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 51 2.01
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 62 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
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