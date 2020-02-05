«Бостон» продлил победную серию, обыграв «Ванкувер»

«Бостон» на своем льду переиграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0). Для «Брюинз» это четвертая победа кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Ванкувер» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы: Койл — 10 (Макэвой, Бьорк), 14:24 — 1:0. Маршан — 23 (Бержерон, Макэвой), 35:35 — 2:0. Крейчи — 13 (Керали, Карло), 54:09 — 3:0. Кулман — 1 (бол., Койл, Гржельчик), 58:10 — 4:0.

Вратари: Раск — Маркстрем.

Штраф: 6 — 22.

Броски: 42 (13+17+12) — 25 (6+9+10).

5 февраля. Бостон. TD Garden.