«Бостон» продлил победную серию, обыграв «Ванкувер»
05:57
«Бостон» на своем льду переиграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0). Для «Брюинз» это четвертая победа кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Ванкувер» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Голы: Койл — 10 (Макэвой, Бьорк), 14:24 — 1:0. Маршан — 23 (Бержерон, Макэвой), 35:35 — 2:0. Крейчи — 13 (Керали, Карло), 54:09 — 3:0. Кулман — 1 (бол., Койл, Гржельчик), 58:10 — 4:0.
Вратари: Раск — Маркстрем.
Штраф: 6 — 22.
Броски: 42 (13+17+12) — 25 (6+9+10).
5 февраля. Бостон. TD Garden.
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