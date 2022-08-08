«Вегас» подписал новый контракт с нападающим Руа на пять лет

«Вегас» заключил новый контракт с нападающим Николя Руа. Соглашение рассчитано на пять лет, сообщает журналист Франк Серавалли.

Зарплата 24-летнего хоккеиста составит 3 миллиона долларов за сезон.

В прошлом сезоне Руа провел 78 матчей и установил личный рекорд результативности по голам (15), передачам (24) и очкам (39).

Также в составе сборной Канады он выступил на чемпионате мира, где в 10 играх набрал 5 (1+4) очков. В финале канадцы уступили команде Финляндии.