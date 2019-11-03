«Бостон» победил «Оттаву», «Коламбус» проиграл «Калгари»

«Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Оттаву» — 5:2. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Брюинз» Давид Пастрняк, набравший 3 (1+2) очка.

На счету защитника «сенаторов» Никиты Зайцева показатель полезности «-1», 2 броска в створ и 3 блокшота за 21.30 на льду (3.06 — в меньшинстве). У Владислава Наместникова «-2», 3 броска и силовой прием за 17.48.

В параллельной встрече «Коламбус» уступил «Калгари» — 0:3. На счету российского защитника «жакетов» бросок в створ и 6 блокшотов за 16.16.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Оттава» — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Голы: Пастрняк — 13 (бол., Краг), 1:17 — 1:0. Дюклер — 5 (Л. Браун, Боровицки), 12:04 — 1:1. Бержерон — 6 (Пастрняк, Маршан), 21:51 — 2:1. К. Браун — 2 (Боровицки, Демело), 23:04 — 2:2. Хейнен — 3, 45:43 — 3:2. Маршан — 8 (бол., Пастрняк, Бержерон), 46:50 — 4:2. Дебраск — 2 (Хейнен), 56:16 — 5:2.

Вратари: Раск — Андерсон.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 32 (11+10+11) — 32 (6+15+11).

Наши: — - Зайцев (21.30/2/-1), Наместников (17.48/3/-2).

3 ноября. Бостон. TD Garden.

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