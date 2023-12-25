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Сегодня, 22:30

«Питтсбург»: расписание и время начала матчей в новогодние праздники

«Питтсбург» проведет шесть матчей в НХЛ с 25 декабря по 7 января
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Хоккеист Евгений Малкин.
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports

С 25 декабря 2023 года по 7 января 2024 года «Питтсбург» проведет шесть матчей в регулярном чемпионате НХЛ. «СЭ» публикует информацию о расписании и времени начала игр «Пингвинз» (по московскому времени).

Ключевые события встреч НХЛ доступны в матч-центрах «СЭ».

Расписание и время начала матчей «Питтсбурга» в новогодние праздники с 25 декабря по 7 января

28 декабря 2023 года. 03:30. «Айлендерс» — «Питтсбург»
Онлайн-трансляция

31 декабря 2023 года. 03:00. «Питтсбург» — «Сент-Луис»
Онлайн-трансляция

1 января 2024 года. 02:00. «Питтсбург» — «Айлендерс»
Онлайн-трансляция

3 января 2024 года. 03:00. «Питтсбург» — «Вашингтон»
Онлайн-трансляция

5 января 2024 года. 03:00. «Бостон» — «Питтсбург»
Онлайн-трансляция

7 января 2024 года. 03:00. «Питтсбург» — «Баффало»
Онлайн-трансляция

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
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«Тампа-Бэй»: расписание и время начала матчей в новогодние праздники
Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 32 23 9 47
2 Айлендерс 33 16 17 41
3 Филадельфия 33 18 15 40
4 Вашингтон 31 17 14 39
5 Каролина 34 17 17 38
6 Нью-Джерси 32 17 15 36
7 Питтсбург 32 15 17 34
8 Коламбус 35 11 24 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 32 19 13 44
2 Торонто 31 17 14 40
3 Флорида 33 19 14 40
4 Тампа-Бэй 35 17 18 39
5 Детройт 34 16 18 36
6 Монреаль 33 15 18 35
7 Баффало 35 14 21 32
8 Оттава 29 12 17 24
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 32 20 12 44
2 Колорадо 34 21 13 44
3 Виннипег 32 20 12 43
4 Нэшвилл 34 19 15 38
5 Аризона 33 17 16 36
6 Сент-Луис 33 17 16 35
7 Миннесота 32 15 17 34
8 Чикаго 33 10 23 21
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 35 23 12 49
2 Вегас 35 21 14 47
3 Лос-Анджелес 30 19 11 42
4 Калгари 34 14 20 33
5 Сиэтл 35 12 23 33
6 Эдмонтон 31 15 16 31
7 Анахайм 33 12 21 24
8 Сан-Хосе 34 9 25 21
Результаты / календарь
15.12
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23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
3.01
28.12 03:00
Торонто – Оттава
 - : -
28.12 03:00
Тампа-Бэй – Флорида
 - : -
28.12 03:00
Рейнджерс – Вашингтон
 - : -
28.12 03:00
Нью-Джерси – Коламбус
 - : -
28.12 03:30
Баффало – Бостон
 - : -
28.12 03:30
Айлендерс – Питтсбург
 - : -
28.12 04:00
Сент-Луис – Даллас
 - : -
28.12 04:00
Нэшвилл – Каролина
 - : -
28.12 04:00
Миннесота – Детройт
 - : -
28.12 05:00
Чикаго – Виннипег
 - : -
28.12 05:00
Аризона – Колорадо
 - : -
28.12 05:30
Калгари – Сиэтл
 - : -
28.12 06:00
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
 - : -
28.12 06:00
Анахайм – Вегас
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 34 57
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 34 54
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 35 47
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 30 28
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 35 24
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 34 23
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 1 1
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 15 1.93

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