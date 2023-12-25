«Питтсбург»: расписание и время начала матчей в новогодние праздники

«Питтсбург» проведет шесть матчей в НХЛ с 25 декабря по 7 января

С 25 декабря 2023 года по 7 января 2024 года «Питтсбург» проведет шесть матчей в регулярном чемпионате НХЛ. «СЭ» публикует информацию о расписании и времени начала игр «Пингвинз» (по московскому времени).

Ключевые события встреч НХЛ доступны в матч-центрах «СЭ».

Расписание и время начала матчей «Питтсбурга» в новогодние праздники с 25 декабря по 7 января

28 декабря 2023 года. 03:30. «Айлендерс» — «Питтсбург»

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31 декабря 2023 года. 03:00. «Питтсбург» — «Сент-Луис»

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1 января 2024 года. 02:00. «Питтсбург» — «Айлендерс»

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3 января 2024 года. 03:00. «Питтсбург» — «Вашингтон»

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5 января 2024 года. 03:00. «Бостон» — «Питтсбург»

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7 января 2024 года. 03:00. «Питтсбург» — «Баффало»

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