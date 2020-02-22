«Бостон» одержал пятую победу кряду

«Бостон» в гостях выиграл у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). «Брюинз» одержали пятую победу кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Бостон» — 3:4 (3:3, 0:1, 0:0)

Голы: Баклунд — 11 (Андерссон, Хэнифин), 0:20 — 1:0. Баклунд — 12 (Ридер, Ткачак), 2:34 — 2:0. Бержерон — 28 (Пастрняк, Макэвой), 2:58 — 2:1. Годро — 15 (Линдхольм), 3:23 — 3:1. Бержерон — 29 (Пастрняк, Маршан), 6:12 — 3:2. Койл — 15 (Кулман, Бьорк), 12:20 — 3:3. Маршан — 24 (Карло, Краг), 20:52 — 3:4.

Вратари: Тэлбот (58:46 — 59:08, 59:33) — Галак.

Штраф: 5 — 9.

Броски: 21 (6+5+10) — 23 (12+5+6).

Наши: Елесин (12.13/0/-1) — -.

22 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome.