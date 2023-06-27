Макдэвид стал обладателем награды «Тед Линдсей Эворд»
Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал обладателем награды «Тед Линдсей Эворд», сообщается на официальном сайте НХЛ.
Награда вручается наиболее выдающемуся игроку регулярного сезона НХЛ. 26-летний канадей в четвертый раз стал обладателем данной награды.
Также на награду претендовали защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон и форвард «Бостона» Давид Пастрняк.
В минувшем сезоне Макдэвид провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 153 (64+89) очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
|4 - 1
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
Результаты / календарь
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11.06
14.06
|14.06
|03:00
|
Вегас – Флорида
|9 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Джек Айкел
Вегас
|22
|26
|
|
Джонатан Маршессо
Вегас
|22
|25
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|20
|24
|И
|Г
|
|
Джонатан Маршессо
Вегас
|22
|13
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|13
|
|
Вильям Карлссон
Вегас
|22
|11
|И
|КН
|
|
Джек Кэмпбелл
Эдмонтон
|4
|1.01
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|9
|1.83
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96
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