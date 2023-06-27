Макдэвид стал обладателем награды «Тед Линдсей Эворд»

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал обладателем награды «Тед Линдсей Эворд», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Награда вручается наиболее выдающемуся игроку регулярного сезона НХЛ. 26-летний канадей в четвертый раз стал обладателем данной награды.

Также на награду претендовали защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон и форвард «Бостона» Давид Пастрняк.

В минувшем сезоне Макдэвид провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 153 (64+89) очка.