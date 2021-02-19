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«Бостон» потерпел второе поражение подряд

05:54
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«Бостон» проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3). «Брюинз» потерпел второе поражение кряду. «Дэвилз» одержали третью победу подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Нью-Джерси» — 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)

Голы: Палмиери — 1 (Хьюз), 21:34 — 0:1. Палмиери — 2 (мен., Сиверсон, Братт), 30:39 — 0:2. Дебраск — 1 (бол.), 32:36 — 1:2. Заха — 4 (Юнссон, Батчер), 35:37 — 1:3. Макэвой — 2 (бол., Пастрняк, Ритчи), 58:54 — 2:3.

Вратари: Галак (57:49 — 58:54, 59:00) — Блэквуд.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 27 (7+8+12) — 26 (7+11+8).

Наши: — - Куликов (16.35/1/+2), Мальцев (11.04/1/0).

19 февраля. Бостон. TD Garden.

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