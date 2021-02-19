В ночь с 18 на 19 февраля пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Вашингтон» сыграет против «Баффало», «Питтсбург» примет «Айлендерс» и другие игры.

«Бостон Брюинз» — «Нью-Джерси Дэвилз» (03.00 — по мск)

«Коламбус Блю Джэкетс» — «Нэшвилл Предаторз» (03.00)

«Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (03.00)

«Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Айлендерс» (03.00)

«Торонто Мэйпл Ливз» — «Оттава Сенаторз» (03.00)

«Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сэйбрз» (03.00)

«Сент-Луис Блюз» — «Сан-Хосе Шаркс» (04.00)

«Даллас Старз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (04.30)

«Аризона Койотс» — «Лос-Анджелес Кингз» (05.00)

«Анахайм Дакс» — «Миннесота Уайлд» (06.00)