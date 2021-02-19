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«Коламбус» выиграл у «Нэшвилла», Гавриков сделал голевую передачу

05:46
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«Коламбус» переиграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0). «Предаторз» проиграли вторую встречу кряду.

Российский защитник «Блю Джэкетс» Владислав Гавриков отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Нэшвилл» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Аткинсон — 7 (Лайне, Гавриков), 19:43 — 1:0. Доми — 3 (Джонс, Нэш), 24:56 — 2:0. Робинсон — 3 (п.в., Григоренко, Пик), 57:29 — 3:0.

Вратари: Мерзликинс — Сарос (57:08 — 57:29).

Штраф: 2 — 0.

Броски: 22 (9+9+4) — 32 (10+9+13).

Наши: Гавриков (23.29/0/+1), Григоренко (16.00/3/+1) — -.

19 февраля. Коламбус. Nationwide Arena.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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