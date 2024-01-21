«Бостон» в результативном матче обыграл «Монреаль», забросив девять шайб
«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 9:4.
В составе «Брюинз» хет-трик оформил Дентон Хайнен, еще по шайбе забросили Брэндон Карло, Джейк Дебраск, Чарли Койл, Давид Пастрняк, Брэд Маршан и Павел Заха. У «Канадиенс» голы на счету Коула Кофилда, Йоэля Армиа, Майкла Мэтсона и Брендана Галлахера.
После этого матча «Бостон» с 65 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 45 очками — на 13-й строчке.
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«Бостон» — «Монреаль» — 9:4 (3:2, 2:2, 4:0)
Голы: Кофилд — 16 (бол., Монахэн, Слафковски), 9:18 — 0:1. Карло — 3 (Фредерик, Лауко), 12:47 — 1:1. Армиа — 8 (Рой, Монахэн), 15:00 — 1:2. Дебраск — 11 (ван Римсдайк), 18:10 — 2:2. Хейнен — 6 (Грызлик, Макэвой), 19:05 — 3:2. Мэтисон — 7 (бол., Монахэн, Сузуки), 26:16 — 3:3. Хейнен — 7 (Боквист, Линдхольм), 30:46 — 4:3. Койл — 16 (Пастрняк, Маршан), 31:35 — 5:3. Галлахер — 8 (Арве-Пинар), 33:19 — 5:4. Пастрняк — 30, 41:26 — 6:4. Маршан — 20 (Койл), 44:32 — 7:4. Заха — 10 (Дебраск, ван Римсдайк), 49:13 — 8:4. Хейнен — 8 (бол., Гики, Шаттенкирк), 50:40 — 9:4.
Вратари: Ульмарк — Монтембо (Примо, 49:13).
Штраф: 11 — 11.
Броски: 36 (12+14+10) — 21 (8+6+7).
Наши: — .
21 января. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
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|1
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|44
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|58
|2
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|25
|21
|56
|3
|Каролина
|44
|25
|19
|55
|4
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|43
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|21
|50
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|44
|23
|21
|49
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|45
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|26
|49
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|14
|31
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|45
|28
|17
|65
|2
|Флорида
|45
|27
|18
|58
|3
|Тампа-Бэй
|46
|24
|22
|53
|4
|Торонто
|44
|22
|22
|52
|5
|Детройт
|45
|23
|22
|51
|6
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|46
|19
|27
|45
|7
|Баффало
|46
|20
|26
|44
|8
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|41
|16
|25
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|44
|30
|14
|64
|2
|Колорадо
|47
|30
|17
|63
|3
|Даллас
|45
|27
|18
|59
|4
|Нэшвилл
|46
|25
|21
|51
|5
|Аризона
|44
|22
|22
|47
|6
|Сент-Луис
|43
|21
|22
|44
|7
|Миннесота
|45
|19
|26
|43
|8
|Чикаго
|46
|14
|32
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|46
|31
|15
|66
|2
|Вегас
|45
|26
|19
|57
|3
|Эдмонтон
|41
|25
|16
|51
|4
|Лос-Анджелес
|42
|21
|21
|50
|5
|Калгари
|45
|21
|24
|47
|6
|Сиэтл
|45
|19
|26
|47
|7
|Анахайм
|44
|15
|29
|31
|8
|Сан-Хосе
|45
|10
|35
|24
|21.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Даллас
|2 : 6
|21.01
|03:00
|
Ванкувер – Торонто
|6 : 4
|21.01
|03:00
|
Бостон – Монреаль
|9 : 4
|21.01
|04:00
|
Сент-Луис – Вашингтон
|- : -
|21.01
|06:00
|
Сан-Хосе – Анахайм
|- : -
|21.01
|06:00
|
Калгари – Эдмонтон
|- : -
|21.01
|06:00
|
Вегас – Питтсбург
|- : -
|21.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Рейнджерс
|- : -
|21.01
|21:00
|
Филадельфия – Оттава
|- : -
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|47
|77
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|45
|75
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|45
|66
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|43
|37
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|45
|33
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|45
|30
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|6
|1.69