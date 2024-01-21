«Бостон» в результативном матче обыграл «Монреаль», забросив девять шайб

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 9:4.

В составе «Брюинз» хет-трик оформил Дентон Хайнен, еще по шайбе забросили Брэндон Карло, Джейк Дебраск, Чарли Койл, Давид Пастрняк, Брэд Маршан и Павел Заха. У «Канадиенс» голы на счету Коула Кофилда, Йоэля Армиа, Майкла Мэтсона и Брендана Галлахера.

После этого матча «Бостон» с 65 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 45 очками — на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Монреаль» — 9:4 (3:2, 2:2, 4:0)

Голы: Кофилд — 16 (бол., Монахэн, Слафковски), 9:18 — 0:1. Карло — 3 (Фредерик, Лауко), 12:47 — 1:1. Армиа — 8 (Рой, Монахэн), 15:00 — 1:2. Дебраск — 11 (ван Римсдайк), 18:10 — 2:2. Хейнен — 6 (Грызлик, Макэвой), 19:05 — 3:2. Мэтисон — 7 (бол., Монахэн, Сузуки), 26:16 — 3:3. Хейнен — 7 (Боквист, Линдхольм), 30:46 — 4:3. Койл — 16 (Пастрняк, Маршан), 31:35 — 5:3. Галлахер — 8 (Арве-Пинар), 33:19 — 5:4. Пастрняк — 30, 41:26 — 6:4. Маршан — 20 (Койл), 44:32 — 7:4. Заха — 10 (Дебраск, ван Римсдайк), 49:13 — 8:4. Хейнен — 8 (бол., Гики, Шаттенкирк), 50:40 — 9:4.

Вратари: Ульмарк — Монтембо (Примо, 49:13).

Штраф: 11 — 11.

Броски: 36 (12+14+10) — 21 (8+6+7).

Наши: — .

21 января. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей