«Вашингтон» уступил «Сент-Луису», не забив ни одного гола

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Сент-Луису» со счетом 0:3.

Отличились Колтон Парэйко, Брэйден Шенн и Джейк Нейберс, Павел Бучневич отметился результативной передачей.

После этого матча «Вашингтон» с 50 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Сент-Луис» с 46 очками — на 12-й строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Вашингтон» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Парэйко — 8 (мен., Томас), 2:37 — 1:0. Шенн — 10 (Фолк, Бучневич), 27:44 — 2:0. Нейберс — 14 (бол., Томас, Кайру), 55:51 — 3:0.

Вратари: Биннингтон — Линдгрен.

Штраф: 22 — 20.

Броски: 29 (12+6+11) — 18 (5+9+4).

Наши: Александров (10.40/2/0), Бучневич (17.53/3/+1), Торопченко (12.10/0/0) — Алексеев (16.16/1/-1), Кузнецов (16.09/0/0), Овечкин (21.45/2/-1).

21 января. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей