«Вашингтон» уступил «Сент-Луису», не забив ни одного гола
«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Сент-Луису» со счетом 0:3.
Отличились Колтон Парэйко, Брэйден Шенн и Джейк Нейберс, Павел Бучневич отметился результативной передачей.
После этого матча «Вашингтон» с 50 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Сент-Луис» с 46 очками — на 12-й строчке «Запада».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Вашингтон» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Парэйко — 8 (мен., Томас), 2:37 — 1:0. Шенн — 10 (Фолк, Бучневич), 27:44 — 2:0. Нейберс — 14 (бол., Томас, Кайру), 55:51 — 3:0.
Вратари: Биннингтон — Линдгрен.
Штраф: 22 — 20.
Броски: 29 (12+6+11) — 18 (5+9+4).
Наши: Александров (10.40/2/0), Бучневич (17.53/3/+1), Торопченко (12.10/0/0) — Алексеев (16.16/1/-1), Кузнецов (16.09/0/0), Овечкин (21.45/2/-1).
21 января. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|44
|28
|16
|58
|2
|Филадельфия
|46
|25
|21
|56
|3
|Каролина
|44
|25
|19
|55
|4
|Вашингтон
|43
|22
|21
|50
|5
|Нью-Джерси
|44
|23
|21
|49
|6
|Айлендерс
|45
|19
|26
|49
|7
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|42
|21
|21
|48
|8
|Коламбус
|45
|14
|31
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|45
|28
|17
|65
|2
|Флорида
|45
|27
|18
|58
|3
|Тампа-Бэй
|46
|24
|22
|53
|4
|Торонто
|44
|22
|22
|52
|5
|Детройт
|45
|23
|22
|51
|6
|Монреаль
|46
|19
|27
|45
|7
|Баффало
|46
|20
|26
|44
|8
|Оттава
|41
|16
|25
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|44
|30
|14
|64
|2
|Колорадо
|47
|30
|17
|63
|3
|Даллас
|45
|27
|18
|59
|4
|Нэшвилл
|46
|25
|21
|51
|5
|Аризона
|44
|22
|22
|47
|6
|Сент-Луис
|43
|21
|22
|44
|7
|Миннесота
|45
|19
|26
|43
|8
|Чикаго
|46
|14
|32
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|46
|31
|15
|66
|2
|Вегас
|45
|26
|19
|57
|3
|Эдмонтон
|41
|25
|16
|51
|4
|Лос-Анджелес
|42
|21
|21
|50
|5
|Калгари
|45
|21
|24
|47
|6
|Сиэтл
|45
|19
|26
|47
|7
|Анахайм
|44
|15
|29
|31
|8
|Сан-Хосе
|45
|10
|35
|24
|21.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Даллас
|2 : 6
|21.01
|03:00
|
Ванкувер – Торонто
|6 : 4
|21.01
|03:00
|
Бостон – Монреаль
|9 : 4
|21.01
|04:00
|
Сент-Луис – Вашингтон
|3 : 0
|21.01
|06:00
|
Сан-Хосе – Анахайм
|- : -
|21.01
|06:00
|
Калгари – Эдмонтон
|- : -
|21.01
|06:00
|
Вегас – Питтсбург
|- : -
|21.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Рейнджерс
|- : -
|21.01
|21:00
|
Филадельфия – Оттава
|- : -
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|47
|77
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|45
|75
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|45
|66
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|43
|37
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|45
|33
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|45
|30
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|6
|1.69