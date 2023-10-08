«Лос-Анджелес»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

Основная информация о клубе « Лос-Анджелес Кингз » в регулярном чемпионате.

Полное название: «Лос-Анджелес Кингз»

Город: Лос-Анджелес, Калифорния (США)

Год основания: 1967

Главный тренер: Тодд Маклеллан

Капитан: Анже Копитар

Домашняя арена (вместимость): Crypto.com-арена (на 18 118)

Конференция: Западная

Дивизион: Тихоокеанский

«Лос-Анджелес»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023

В сезоне 2022 / 2023 «Лос-Анджелес» занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции со 104 очками и расположился на третьей строчке в Тихоокеанском дивизионе. В плей-офф НХЛ «Кингз» уступили в cерии 1/4 финала Запада «Эдмонтону» (2-4).

«Лос-Анджелес» дважды в своей истории выигрывал Кубок Стэнли (2011 / 2012, 2013 / 2014).

«Лос-Анджелес»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024

«Лос-Анджелес» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в четверг, 12 октября: клуб начнет свой регулярный чемпионат НХЛ домашней игрой против «Колорадо». Начало — в 05.00 по московскому времени. В заключительной игре регулярки «Кингз» встретятся с на своем льду с «Чикаго» в пятницу, 19 апреля (начало — 05.30 мск).

«Лос-Анджелес»: календарь матчей в октябре 2023

12 октября. 05:00 (мск). «Лос-Анджелес» — «Колорадо»

15 октября. 05:30. «Лос-Анджелес» — «Каролина»

18 октября. 03:00. «Виннипег» — «Лос-Анджелес»

20 октября. 03:00. «Миннесота» — «Лос-Анджелес»

22 октября. 05:30. «Лос-Анджелес» — «Бостон»

25 октября. 05:30. «Лос-Анджелес» — «Аризона»

28 октября. 05:00. «Аризона» — «Лос-Анджелес»

29 октября. 05:30. «Лос-Анджелес» — «Вегас»

Календарь матчей «Лос-Анджелеса» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

Главный тренер «Лос-Анджелеса»

Тодд Маклеллан (56 лет) начал тренерскую карьеру в 1993 году. Ранее канадский специалист работал в «Норт Баттлфорд Норт Старз», «Свифт Каррент Бронкос», «Кливленд Ламберджекс», «Хьюстон Аэрос», «Сан-Хосе» и в «Эдмонтоне». В 2015 году вместе со сборной Канады Маклеллан стал чемпионом мира.

Российские хоккеисты «Лос-Анджелеса»

Владислав Гавриков (защитник)

«Лос-Анджелес»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».