«Лос-Анджелес»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024
Полное название: «Лос-Анджелес Кингз»
Город: Лос-Анджелес, Калифорния (США)
Год основания: 1967
Главный тренер: Тодд Маклеллан
Капитан: Анже Копитар
Домашняя арена (вместимость): Crypto.com-арена (на 18 118)
Конференция: Западная
Дивизион: Тихоокеанский
«Лос-Анджелес»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023
В сезоне 2022 / 2023 «Лос-Анджелес» занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции со 104 очками и расположился на третьей строчке в Тихоокеанском дивизионе. В плей-офф НХЛ «Кингз» уступили в cерии 1/4 финала Запада «Эдмонтону» (2-4).
«Лос-Анджелес» дважды в своей истории выигрывал Кубок Стэнли (2011 / 2012, 2013 / 2014).
«Лос-Анджелес»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024
«Лос-Анджелес» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в четверг, 12 октября: клуб начнет свой регулярный чемпионат НХЛ домашней игрой против «Колорадо». Начало — в 05.00 по московскому времени. В заключительной игре регулярки «Кингз» встретятся с на своем льду с «Чикаго» в пятницу, 19 апреля (начало — 05.30 мск).
«Лос-Анджелес»: календарь матчей в октябре 2023
12 октября. 05:00 (мск). «Лос-Анджелес» — «Колорадо»
15 октября. 05:30. «Лос-Анджелес» — «Каролина»
18 октября. 03:00. «Виннипег» — «Лос-Анджелес»
20 октября. 03:00. «Миннесота» — «Лос-Анджелес»
22 октября. 05:30. «Лос-Анджелес» — «Бостон»
25 октября. 05:30. «Лос-Анджелес» — «Аризона»
28 октября. 05:00. «Аризона» — «Лос-Анджелес»
29 октября. 05:30. «Лос-Анджелес» — «Вегас»
Календарь матчей «Лос-Анджелеса» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».
Главный тренер «Лос-Анджелеса»
Тодд Маклеллан (56 лет) начал тренерскую карьеру в 1993 году. Ранее канадский специалист работал в «Норт Баттлфорд Норт Старз», «Свифт Каррент Бронкос», «Кливленд Ламберджекс», «Хьюстон Аэрос», «Сан-Хосе» и в «Эдмонтоне». В 2015 году вместе со сборной Канады Маклеллан стал чемпионом мира.
Российские хоккеисты «Лос-Анджелеса»
- Владислав Гавриков (защитник)
«Лос-Анджелес»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
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Питтсбург – Чикаго
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Вегас – Сиэтл
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