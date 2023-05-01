Бобровский выйдет в старте «Флориды» на седьмой матч серии с «Бостоном»

«Флорида» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ на выезде сыграет с «Бостоном».

В воротах «Пантерз» с первых минут сыграет Сергей Бобровский, защитник «Брюинз» Дмитрий Орлов выйдет в третьем звене.

Счет в серии 3-3. Матч пройдет сегодня и начнется в 1.30 мск.