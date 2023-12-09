Бобровский вышел на 19-е место по количеству побед в истории НХЛ

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский вышел на 19-е место по количеству побед в истории НХЛ.

Российский голкипер отразил 26 бросков из 27 в победном матче с «Питтсбургом» в регулярном чемпионате. Таким образом, Бобровский одержал 373-ю победу (662 матча) в своем 13-м сезоне в НХЛ.

35-летний игрок обошел Энди Мугу (372 победы в 713 матчах) и вышел на 19-е место. 18-е место занимает Джон Ванбисбрук (374 победы в 882 играх).

Рекорд принадлежит Мартину Бродеру, который одержал 691 победы в 1266 матчах.

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