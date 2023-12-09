Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ, Чинахов — третьей

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский признан второй звездой игрового дня в НХЛ.

Российский голкипер отразил 26 бросков из 27 в победном матче с «Питтсбургом» (3:1).

Третьей звездой дня стал его соотечественник — форвард «Коламбуса» Егор Чинахов, который стал автором дубля и одной результативной передачи в матче с «Сент-Луисом» (5:2).

Первой звездой дня признан защитник «Эдмонтона» Эван Бушар, который отметился 3 (2+1) очками в игре с «Миннесотой» (4:3).