Бобровский — о сейве после броска Кросби: «Он настолько умный игрок, мне повезло»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал спасение после броска Сидни Кросби в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:1).

«Он настолько умный игрок. Он смог набрать такую скорость из ничего. Я смог только положить на лед свой щиток и мне повезло», — приводит слова Бобровского журналист Джеймсон Олив.

В текущем сезоне 35-летний россиянин провел 20 матчей, отразив 91,3 процента бросков и при показателе надежности 2.42.