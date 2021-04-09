Бобровский рассказал, что чувствует себя комфортно во «Флориде»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал свою игру в текущем сезоне.

«Прошлый сезон в целом был очень тяжелым в плане быта и хоккея. Конечно, хоккейный мир смотрит на тебя только как на хоккеиста. Ты надеваешь форму, выходишь на лед, на спине — фамилия, и ты должен играть на определенном уровне. Я с этим согласен. Но при переезде в другой город есть много бытовых нюансов. И все же форму надевает человек, а не машина. И сказывается вся эта нагрузка в связи с переездом, со сменой команды, жизненного ритма. Не скажу, что это создает наивысшее давление. Но эти нюансы осложняют жизнь. Особенно для вратаря, когда тебе нужно почувствовать свою игру, найти свою зону комфорта и находиться в ней.

На первом этапе это тяжело, конечно. А в этом сезоне все более-менее встало на свои места. Я уже хорошо знаю ребят по команде, и уже обжился-обосновался. Вошел в ритм — дорога домой, на стадион, все эти мелочи встали на свои места. Я снова чувствую комфорт, и теперь могу четко фокусироваться только на хоккее. Посторонние вещи больше не отвлекают», — цитирует Бобровского русскоязычный сайт НХЛ.

В 23 матчах регулярного чемпионата НХЛ 32-летний россиянин одержал 15 побед при 91,0 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 2,8.