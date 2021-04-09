Генменеджер «Чикаго» отметил прогресс в игре Шалунова

Генеральный менеджер «Чикаго» Стэн Боумэн прокомментировал вероятность заключения контракта с форвардом ЦСКА Максимом Шалуновым.

«Я этого не исключаю. Он определенно повзрослел, его игра стала намного солиднее. Он показал, что способен играть в центре. Думаю, что у него еще есть шанс. У Шалунова есть несколько качеств, которые у нас в дефиците — например, его габариты», — цитирует Боумэна The Athletic.

После окончания нынешнего сезона в КХЛ форвард может стать свободным агентом, «Чикаго» сохранит на него права до начала сезона-2021/22.