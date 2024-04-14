Бобровский проводит 700-й матч в НХЛ

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Баффало».

Для вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского это 700-й матч в лиге. 35-летний россиянин выступал в НХЛ за «Филадельфию», «Коламбус» и «Флориду», а также дважды признавался лучшим вратарем регулярного чемпионата (2013, 2017).

На данный момент на счету Бобровского 57 матчей в сезоне, в которых он шесть раз сыграл на ноль при 91,4 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.42.