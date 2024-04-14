Бобровский проводит 700-й матч в НХЛ
«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Баффало».
Для вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского это 700-й матч в лиге. 35-летний россиянин выступал в НХЛ за «Филадельфию», «Коламбус» и «Флориду», а также дважды признавался лучшим вратарем регулярного чемпионата (2013, 2017).
На данный момент на счету Бобровского 57 матчей в сезоне, в которых он шесть раз сыграл на ноль при 91,4 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.42.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|81
|54
|27
|112
|2
|Каролина
|80
|51
|29
|109
|3
|Айлендерс
|80
|37
|43
|90
|4
|Питтсбург
|79
|37
|42
|86
|5
|Вашингтон
|79
|37
|42
|85
|6
|Филадельфия
|80
|37
|43
|85
|7
|Нью-Джерси
|80
|38
|42
|81
|8
|Коламбус
|80
|26
|54
|64
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|79
|46
|33
|107
|2
|Флорида
|80
|50
|30
|106
|3
|Торонто
|79
|46
|33
|101
|4
|Тампа-Бэй
|79
|44
|35
|96
|5
|Детройт
|79
|38
|41
|85
|6
|Баффало
|80
|38
|42
|81
|7
|Оттава
|79
|35
|44
|74
|8
|Монреаль
|79
|30
|49
|73
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|81
|51
|30
|111
|2
|Виннипег
|79
|49
|30
|104
|3
|Колорадо
|79
|49
|30
|104
|4
|Нэшвилл
|80
|46
|34
|97
|5
|Сент-Луис
|80
|42
|38
|89
|6
|Миннесота
|79
|37
|42
|84
|7
|Аризона
|80
|35
|45
|75
|8
|Чикаго
|79
|23
|56
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|79
|48
|31
|105
|2
|Эдмонтон
|78
|48
|30
|102
|3
|Лос-Анджелес
|79
|42
|37
|95
|4
|Вегас
|79
|43
|36
|94
|5
|Сиэтл
|79
|33
|46
|79
|6
|Калгари
|79
|36
|43
|77
|7
|Анахайм
|80
|26
|54
|57
|8
|Сан-Хосе
|79
|19
|60
|47
Результаты / календарь
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16.04
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18.04
19.04
|14.04
|00:00
|
Флорида – Баффало
|- : -
|14.04
|00:00
|
Филадельфия – Нью-Джерси
|- : -
|14.04
|00:30
|
Вашингтон – Тампа-Бэй
|- : -
|14.04
|02:00
|
Торонто – Детройт
|- : -
|14.04
|02:00
|
Оттава – Монреаль
|- : -
|14.04
|03:00
|
Нэшвилл – Коламбус
|- : -
|14.04
|03:00
|
Питтсбург – Бостон
|- : -
|14.04
|05:00
|
Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|14.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Миннесота
|- : -
|14.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Анахайм
|- : -
|14.04
|20:00
|
Сент-Луис – Сиэтл
|- : -
|14.04
|22:30
|
Вегас – Колорадо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|78
|141
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|79
|137
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|130
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|78
|68
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|77
|55
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|80
|54
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|16
|1.84
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