«Даллас» на своем льду обыграл «Сиэтл»

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Сиэтл» со счетом 3:1.

В составе «Старз» отличились Крэйг Смит, Джейсон Робертсон и Миро Хейсканен, Сэм Стил не смог реализовать буллит. У «Кракен» единственную шайбу забросил Кайлер Ямамото.

После этого матча «Даллас» со 111 очками занимает первое место в Западной конференции, «Сиэтл» с 79 очками — на 11-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Сиэтл» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Смит — 11 (Робертсон, Хейсканен), 19:57 — 1:0. Робертсон — 28 (бол., Бенн, Хейсканен), 39:23 — 2:0. Хейсканен — 9 (Павелски, Харли), 52:23 — 3:0. Ямамото — 8 (Татар), 54:11 — 3:1.

Нереализованный буллит: Стил (Даллас), 28:52.

Вратари: Эттингер — Грубауэр (58:57 — 59:23, 59:26).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 31 (4+19+8) — 27 (8+8+11).

Наши: — .

13 апреля. Даллас. American Airlines Center.