«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор матча

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Сиэтл» — 3:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Старз» отличились Крэйг Смит, Джейсон Робертсон и Миро Хейсканен, Сэм Стил не смог реализовать буллит. У «Кракен» единственную шайбу забросил Кайлер Ямамото.

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