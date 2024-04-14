Бобровский признан второй звездой матча с «Баффало»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (3:2 ОТ).

35-летний россиянин отразил 27 бросков из 29. Первой звездой признан Сэм Райнхарт, забивший победный гол. Третья звезда — форвард Антон Лунделл, на счету которого заброшенная шайба.

В текущем сезоне Бобровский провел 57 матчей, шесть раз сыграв на ноль и отразив 91,5 процента бросков при коэффициенте надежности 2.42.