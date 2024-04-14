«Флорида» в овертайме обыграла «Баффало», Бобровский отразил 27 бросков

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграла «Баффало» со счетом 3:2.

В составе «Пантерз» отличились Антон Лунделл, Кевин Стенлунд и Сэм Райнхарт, вратарь Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 29. У «Сэйбрз» шайбы забросили Тайсон Йост и Джек Куинн.

После этого матча «Флорида» со 108 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Баффало» с 82 очками — на 12-й строчке.