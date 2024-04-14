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Сегодня, 03:10

«Филадельфия» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграла «Нью-Джерси» — 1:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Единственный гол на 31-й минуте забил Трэвис Конекны, реализовавший меньшинство. Вратарь «Флайерз» Иван Федотов остался в запасе.

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НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Филадельфия Флайерз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 81 54 27 112
2 Каролина 80 51 29 109
3 Айлендерс 80 37 43 90
4 Питтсбург 79 37 42 86
5 Вашингтон 79 37 42 85
6 Филадельфия 80 37 43 85
7 Нью-Джерси 80 38 42 81
8 Коламбус 80 26 54 64
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 79 46 33 107
2 Флорида 80 50 30 106
3 Торонто 79 46 33 101
4 Тампа-Бэй 79 44 35 96
5 Детройт 79 38 41 85
6 Баффало 80 38 42 81
7 Оттава 79 35 44 74
8 Монреаль 79 30 49 73
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 81 51 30 111
2 Виннипег 80 50 30 106
3 Колорадо 80 49 31 104
4 Нэшвилл 80 46 34 97
5 Сент-Луис 80 42 38 89
6 Миннесота 79 37 42 84
7 Аризона 80 35 45 75
8 Чикаго 79 23 56 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 79 48 31 105
2 Эдмонтон 78 48 30 102
3 Лос-Анджелес 79 42 37 95
4 Вегас 79 43 36 94
5 Сиэтл 79 33 46 79
6 Калгари 79 36 43 77
7 Анахайм 80 26 54 57
8 Сан-Хосе 79 19 60 47
Результаты / календарь
4.04
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19.04
14.04 00:00
Флорида – Баффало
 - : -
14.04 00:00
Филадельфия – Нью-Джерси
 - : -
14.04 00:30
Вашингтон – Тампа-Бэй
 - : -
14.04 02:00
Торонто – Детройт
 - : -
14.04 02:00
Оттава – Монреаль
 - : -
14.04 03:00
Нэшвилл – Коламбус
 - : -
14.04 03:00
Питтсбург – Бостон
 - : -
14.04 05:00
Эдмонтон – Ванкувер
 - : -
14.04 05:30
Сан-Хосе – Миннесота
 - : -
14.04 05:30
Лос-Анджелес – Анахайм
 - : -
14.04 20:00
Сент-Луис – Сиэтл
 - : -
14.04 22:30
Вегас – Колорадо
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 78 141
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 80 137
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 74 130
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 78 68
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 77 55
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 80 54
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 16 1.84

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