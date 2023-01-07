Бобровский признан второй звездой матча «Детройт» — «Флорида»

«Детройт» дома проиграл «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.

По итогам матча второй звездой сталроссийский голкипер Сергей Бобровский. Он отразил 29 бросков из 31.

Первой звездой стал защитник «Пантерз» Аарон Экблад (2+0), третью строчку занял защитник «Ред Уингз» Робби Фаббри (1+0).