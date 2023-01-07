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Сегодня, 07:07

«Чикаго» обыграл «Аризону»

Виктория Кравченко
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«Чикаго» обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Джйк Маккейб и Тейлор Джонсон.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Аризона» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Маккейб — 2 (С. Джонс, Доми), 31:55 — 1:0. Т. Джонсон — 4 (п.в., Тэйвз, Лафферти), 59:14 — 2:0.

Вратари: Стэлок (59:57) — Ингрэм (58:35 — 59:15).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 32 (12+14+6) — 22 (5+8+9).

Наши: — - -.

7 января. Чикаго. United Center. 19359 зрителей.

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