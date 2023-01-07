«Чикаго» обыграл «Аризону»
«Чикаго» обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей отличились Джйк Маккейб и Тейлор Джонсон.
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«Чикаго» — «Аризона» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Маккейб — 2 (С. Джонс, Доми), 31:55 — 1:0. Т. Джонсон — 4 (п.в., Тэйвз, Лафферти), 59:14 — 2:0.
Вратари: Стэлок (59:57) — Ингрэм (58:35 — 59:15).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 32 (12+14+6) — 22 (5+8+9).
Наши: — - -.
7 января. Чикаго. United Center. 19359 зрителей.
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12.01
|7.01
|03:00
|
Вашингтон – Нэшвилл
|2 : 3
|7.01
|03:00
|
Детройт – Флорида
|2 : 3
|7.01
|04:00
|
Виннипег – Тампа-Бэй
|4 : 2
|7.01
|04:30
|
Чикаго – Аризона
|2 : 0
|7.01
|05:00
|
Калгари – Айлендерс
|4 : 1
|7.01
|06:00
|
Анахайм – Сан-Хосе
|- : -
|7.01
|21:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|- : -
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