«Рейнджерс» выиграл у «Нэшвилла». Шестеркин сделал 28 сэйвов

«Рейнджерс» обыграли «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Команда из Нью-Йорка выиграла третью встречу кряду.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 28 из 29 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Рейнджерс» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Хытил — 1 (Блэй, Лафренье), 2:12 — 0:1. Томасино — 1 (Джохансен, Фаббро), 27:01 — 1:1. Лафренье — 2 (Блэй, Фокс), 50:53 — 1:2. Гудроу — 1 (п.в.), 59:54 — 1:3.

Вратари: Сарос (57:34 — 59:54) — Шестеркин.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 29 (12+12+5) — 30 (10+12+8).

Наши: Тренин (12.55/3/0) — Панарин (20.15/4/0).

22 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.