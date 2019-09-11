Бобровский представил свой яркий шлем на сезон-2019/20

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский представил в Instagram новый шлем на сезон-2019/20.

Предстоящий сезон станет для 30-летнего голкипера первым в составе этого клуба. Россиянин подписал 7-летний контракт с «Флоридой» 1 июля.

— Мой новый шлем. Сезон НХЛ все ближе и ближе. А вы ждете начало нового сезона? — написал Бобровский.

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