Бобровский: «Был удивлен, что меня заменили после первой игры с «Тампой»
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал поражение клуба в серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Тампы» (2-4).
«Мы проиграли серию, значит, «Тампа» просто была сильнее. Соперник здорово разыгрывал большинство, мы в принципе ничего не смогли ему противопоставить. Это сыграло ключевую роль. Хотя в сезоне у нас меньшинство действовало здорово.
Я подошел к серии в хорошей форме. Первый матч мы проиграли хотя я провел солидный матч, где у команды был шанс победить. Стало удивлением решение тренерского штаба поставить Дриджера? Да. Я был удивлен. Что есть то есть. Я не контролирую тренерские решения», — цитирует Бобровского Sport24.
В плей-офф Бобровский принял участие в трех матчах серии с «Тампой» и одержал лишь одну победу. Процент отраженных бросков россиянина составил 84,1, а коэффициент надежности — 5,33.
«Лайтнинг» завоевали Кубок Стэнли, обыграв в финале «Монреаль» со счетом 4-1.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/hockey/2021-07-12-intervyu-sergeya-bobrovskogo-dva-sezona-vo-floride-sbornaya-rossii-kritika-olimpiada-
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю