Бобровский: «Был удивлен, что меня заменили после первой игры с «Тампой»

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал поражение клуба в серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Тампы» (2-4).

«Мы проиграли серию, значит, «Тампа» просто была сильнее. Соперник здорово разыгрывал большинство, мы в принципе ничего не смогли ему противопоставить. Это сыграло ключевую роль. Хотя в сезоне у нас меньшинство действовало здорово.

Я подошел к серии в хорошей форме. Первый матч мы проиграли хотя я провел солидный матч, где у команды был шанс победить. Стало удивлением решение тренерского штаба поставить Дриджера? Да. Я был удивлен. Что есть то есть. Я не контролирую тренерские решения», — цитирует Бобровского Sport24.

В плей-офф Бобровский принял участие в трех матчах серии с «Тампой» и одержал лишь одну победу. Процент отраженных бросков россиянина составил 84,1, а коэффициент надежности — 5,33.

«Лайтнинг» завоевали Кубок Стэнли, обыграв в финале «Монреаль» со счетом 4-1.