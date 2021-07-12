Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Бобровский: «Был удивлен, что меня заменили после первой игры с «Тампой»

13:05
Теги:

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал поражение клуба в серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Тампы» (2-4).

«Мы проиграли серию, значит, «Тампа» просто была сильнее. Соперник здорово разыгрывал большинство, мы в принципе ничего не смогли ему противопоставить. Это сыграло ключевую роль. Хотя в сезоне у нас меньшинство действовало здорово.

Я подошел к серии в хорошей форме. Первый матч мы проиграли хотя я провел солидный матч, где у команды был шанс победить. Стало удивлением решение тренерского штаба поставить Дриджера? Да. Я был удивлен. Что есть то есть. Я не контролирую тренерские решения», — цитирует Бобровского Sport24.

В плей-офф Бобровский принял участие в трех матчах серии с «Тампой» и одержал лишь одну победу. Процент отраженных бросков россиянина составил 84,1, а коэффициент надежности — 5,33.

«Лайтнинг» завоевали Кубок Стэнли, обыграв в финале «Монреаль» со счетом 4-1.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/hockey/2021-07-12-intervyu-sergeya-bobrovskogo-dva-sezona-vo-floride-sbornaya-rossii-kritika-olimpiada-

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Гимнастка Севастьянова показала фото в потрясающем зеленом платье
Италия забрала кубок из Англии, самый быстрый гол финалов и беспорядки в Лондоне: события главного матча Евро-2020
Саутгейт обманул нацию: обещал играть так, чтобы запомнили дети, а сам думал только об удержании 1:0. На чем и погорел
Он едет в Рим! Италия — чемпион Европы после суперразвязки финала с Англией!
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд