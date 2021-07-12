Бобровский: «Без разницы, кто и что говорит обо мне. Я уверен в своей игре»

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский рассказал, как воспринимает критику по поводу своей игры в составе американской команды.

«Получилось ли со временем выстроить «броню» против негатива? Нет, никакой брони я не выстраивал и не собираюсь этого делать. Я занимаюсь любимым делом. Я живу в прекрасном месте и играю за хорошую команду. По большому счету мне разницы нет кто и что говорит обо мне. У каждого свое мнение. Я уверен в своих навыках и в своей игре. Я верю в тот путь, которым я иду. На этом пути всегда будут встречаться разные люди и обстоятельства, будут критика и будет похвала. Победы и поражения. Это часть той жизни, которую я выбрал и которую люблю», — цитирует Бобровского Sport24.

В минувшем сезоне 32-летний Бобровский принял участие в 31 встрече регулярного чемпионата НХЛ, в которой одержал 19 побед при 90,6 проценте отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,91.

В плей-офф Бобровский принял участие в трех матчах серии с «Тампой» и одержал лишь одну победу. Процент отраженных бросков россиянина составил 84,1, а коэффициент надежности — 5,33.

Также на его счету один матч на чемпионате мира-2021 в Риге, в котором Россия уступила в четвертьфинале Канаде (1:2 ОТ).