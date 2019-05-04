НХЛ определилась с тремя лучшими хоккеистами по итогам игрового дня во втором раунде Кубка Стэнли, информирует официальный сайт лиги.

Первой звездой признан голкипер "Далласа" Бен Бишоп, отразивший 38 бросков из 39 в победном матче с "Сент-Луисом" (2:1).

Второй звездой стал нападающий "Каролины" Теуво Терявяйнен, набравший 2 (1+1) очка в матче с "Айлендерс" (5:2).

Третьей звездой назван форвард "Каролины" Себастьян Ахо. Финский хоккеист записал на свой счет 2 (1+1) результативных балла в игре с "Айлендерс" (5:2)

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