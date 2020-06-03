Капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвз поделился мнением о протестах в США. 25 мая полицейский задержал 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, применив удушающий прием. После этого Флойд погиб, что вызвало волнения в США.

— Многие могут утверждать, что эти беспорядки и разрушения ужасны, — написал Тэйвз в своем Instagram. — Буду первым, кто признает это, будучи белым мужчиной. Такой была моя первая реакция. Но кто я такой, чтобы говорить кому-то, что их боль ненастоящая? Особенно когда они находятся в точке кипения и их невозможно удержать.

Еще раз, я не одобряю грабежи. Но действительно ли то, что мирный протест — это единственный ответ? Для меня сострадание — это попытка почувствовать и понять, через что проходит кто-то другой. Может быть, на мгновение я смогу попытаться увидеть мир их глазами.

Не могу ни на секунду притвориться, что знаю, каково это — быть чернокожим. Просмотр видео смерти Джорджа Флойда и бурная реакция на это по всей стране вызывают у меня слезы. Все это подвело меня к мысли о том, какую боль на самом деле испытывают чернокожие и другие меньшинства. С чем сталкиваются индейцы. Как им приходится расти в их мире.

Мое послание адресовано не чернокожим. Оно для белых людей. Мы должны открыть наши глаза и сердца. Это единственный выбор, который у нас есть, иначе это будет продолжаться. Давайте будем бороться против ненависти и страха с помощью любви и сострадания. Не спрашивать, что ты можешь сделать для меня, но что я могу сделать для тебя? Будьте теми, кто сделает первый шаг. Любовь побеждает все.