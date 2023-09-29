Бедард отметился двумя очками в дебютной игре за «Чикаго»

«Чикаго» в предсезонном матче НХЛ обыграл в овертайме «Сент-Луис» со счетом 2:1.

Форвард «Блэкхокс» Коннор Бедард в дебютной игре за команду отметился двумя результативными передачами.

18-летний канадец был выбран первым номером на драфте НХЛ-2023. В прошлом сезоне Бедард набрал 143 (71+72) очка в 57 матчах Западной хоккейной лиги (WHL) в составе команды «Реджайна Пэтс», став лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.