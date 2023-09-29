«Чикаго» в овертайме обыграл «Сент-Луис». Бучневич сделал голевую передачу

«Чикаго» переиграл «Сент-Луис» в предсезонном матче НХЛ — 2:1 ОТ. Встреча прошла на льду «Юнайтед Центра» в Чикаго.

Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич отметился голевой передачей.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. «Чикаго» в первой встрече сыграет против «Питтсбургом» (11 октября), а «Сент-Луис» встретится с «Далласом» (13 октября).