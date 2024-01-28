Барбашев забросил 13-ю шайбу в сезоне

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев отличился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».

28-летний россиянин забросил шайбу в середине первого периода.

Этот гол стал для Барбашева 13-м в сезоне-2023/24. Форвард набрал 30 (13+17) очков в 50 играх нынешнего регулярного чемпионата.