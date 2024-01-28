Форвард «Флориды» Райнхарт побил рекорд Буре по голам в большинстве за один сезон

Нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт реализовал большинство в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

Форвард отличился в середине второго периода и открыл счет в игре.

Райнхарт забросил в большинстве в 20-й раз в сезоне-2023/24 — это рекорд в истории «Флориды» по числу голов при численном преимуществе за один сезон.

До Райнхарта рекорд принадлежал Павлу Буре и Скотту Мелланби — оба забрасывали за «Пантерз» по 19 шайб в большинстве за один сезон.