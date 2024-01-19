Барбашев в матче с «Рейнджерс» оформил дубль

Форвард «Вегаса» Иван Барбашев отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

28-летний россиянин забросил шайбу на 38-й минуте и сделал счет 3:0. Он также забил второй гол команды.

На данный момент на счету Барбашева 21 (11+10) очко в 45 матчах сезона.