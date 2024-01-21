Барбашев признан второй звездой матча «Вегас» — «Питтсбург»

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Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев признан второй звездой домашнего матча с «Питтсбургом» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин оформил ассистентский дубль в игре.

Первой звездой встречи стал его одноклубник Брендан Бриссон — автор победного гола.

Третьей звездой матча признан Джонатан Маршессо, который забросил одну шайбу.