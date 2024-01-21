Две передачи Барбашева помогли «Вегасу» победить «Питтсбург», Малкин отдал голевой пас

«Вегас» дома победил «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У «Пингвинз» после передач Евгения Малкина и Сидни Кросби голы забивали Райан Грейвс и Джейк Гюнтцель.

«Вегас» вышел вперед, уступая в счете 0:2. У «Голден Найтс» шайбу забросил Павел Дорофеев. Ассистентский дубль оформил Иван Барбашев.

«Вегас» одержал третью победу подряд. «Голден Найтс» набрали 59 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Питтсбург» с 48 очками — на 12-й строчке таблицы «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Питтсбург» — 3:2 (0:0, 0:2, 3:0)

Голы: Грэйвс — 3 (Карлссон, Малкин), 29:02 — 0:1. Гюнцель — 20 (Кросби, Петтерссон), 34:01 — 0:2. Маршессо — 20 (Барбашев, Мартинес), 45:18 — 1:2. Дорофеев — 6 (Стивенсон, Стоун), 46:52 — 2:2. Бриссон — 1 (Барбашев, Пьетранджело), 49:40 — 3:2.

Вратари: Томпсон — Джерри (58:07 — 59:17).

Штраф: 2 — 8.

Броски: 29 (8+10+11) — 25 (6+14+5).

Наши: Барбашев (15.28/2/+1), Дорофеев (16.03/4/+1) — Малкин (15.47/1/-1).

21 января. Парадайс. T-Mobile Arena. 18319 зрителей.