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Сегодня, 10:32

«Эдмонтон» установил рекорд среди канадских клубов по продолжительности победной серии в НХЛ

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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«Эдмонтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (3:1) одержал 13-ю победу подряд.

Эта победная серия стала рекордной для канадских клубов в истории НХЛ. До этого рекорд принадлежал «Монреалю», одержавшему 12 побед подряд в сезоне-1967/1968. Лидером по этому показателю среди всех клубов НХЛ является «Питтсбург» с 17-матчевой серией в сезоне-1992/93.

На данный момент «Ойлерз» с 53 очками в 42 играх занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Эдмонтон» дома сыграет с «Коламбусом». Матч пройдет в ночь на 24 января и начнется в 5.00 по московскому времени.

Хоккей
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
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1 Рейнджерс 45 28 17 58
2 Филадельфия 46 25 21 56
3 Каролина 44 25 19 55
4 Вашингтон 44 22 22 50
5 Нью-Джерси 44 23 21 49
6 Айлендерс 45 19 26 49
7 Питтсбург 43 21 22 48
8 Коламбус 45 14 31 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 45 28 17 65
2 Флорида 45 27 18 58
3 Тампа-Бэй 46 24 22 53
4 Торонто 44 22 22 52
5 Детройт 45 23 22 51
6 Монреаль 46 19 27 45
7 Баффало 46 20 26 44
8 Оттава 41 16 25 33
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 44 30 14 64
2 Колорадо 47 30 17 63
3 Даллас 45 27 18 59
4 Нэшвилл 46 25 21 51
5 Аризона 44 22 22 47
6 Сент-Луис 44 22 22 46
7 Миннесота 45 19 26 43
8 Чикаго 46 14 32 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 46 31 15 66
2 Вегас 46 27 19 59
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4 Лос-Анджелес 43 22 21 52
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6 Калгари 46 21 25 47
7 Анахайм 45 15 30 31
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Сан-Хосе – Анахайм
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Калгари – Эдмонтон
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