«Вегас» в овертайме победил «Колорадо», отыгравшись с 0:3. Барбашев забил гол

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Колорадо» со счетом 4:3.

У «Голден Найтс» дубль оформил Уильям Карлссон, по голу у Ивана Барбашева и Томаса Гертла, Павел Дорофеев оформил результативную передачу. У «Эвеланш» отличились Росс Колтон, Кайл Макар и Микко Рантанен, вратарь Александр Георгиев отразил 26 бросков из 30.

«Вегас» отыгрался с 0:3, забив три гола в третьем периоде.

После этого матча «Вегас» с 96 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Колорадо» со 105 очками — на четвертой строчке.