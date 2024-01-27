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Сегодня, 06:11

Бобровский признан второй звездой матча «Питтсбург» — «Флорида», Малкин — третья звезда

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:2Б).

35-летний россиянин отразил 35 бросков из 37, а также отбил два броска из трех в серии буллитов. Первой звездой признан форвард «Пантерз» Сэм Райнхарт, на счету которого гол и победный буллит. Третья звезда — форвард «Пингвингз» Евгений Малкин, сравнявший счет за 42 секунды до конца третьего периода.

В текущем сезоне Бобровский провел 36 матчей, дважды сыграв на ноль и отразив 91,0 процента бросков при коэффициенте надежности 2.51. На счету Малкина 39 (16+23) очков в 45 матчах сезона.

Евгений Малкин
Сергей Бобровский
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Флорида Пантерз
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«Каролина» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
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1 Рейнджерс 48 29 19 61
2 Каролина 47 27 20 59
3 Филадельфия 49 25 24 56
4 Нью-Джерси 46 24 22 51
5 Айлендерс 48 20 28 51
6 Вашингтон 46 22 24 50
7 Питтсбург 45 21 24 49
8 Коламбус 47 15 32 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 48 30 18 69
2 Флорида 48 30 18 64
3 Тампа-Бэй 49 26 23 57
4 Торонто 46 24 22 56
5 Детройт 48 25 23 55
6 Монреаль 48 20 28 47
7 Баффало 48 21 27 46
8 Оттава 44 18 26 38
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 46 30 16 65
2 Колорадо 48 31 17 65
3 Даллас 48 29 19 64
4 Нэшвилл 48 26 22 53
5 Сент-Луис 46 24 22 50
6 Аризона 47 23 24 49
7 Миннесота 48 21 27 47
8 Чикаго 49 14 35 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 48 32 16 69
2 Вегас 49 29 20 64
3 Эдмонтон 44 28 16 57
4 Лос-Анджелес 45 22 23 53
5 Сиэтл 47 20 27 49
6 Калгари 48 21 27 47
7 Анахайм 48 16 32 34
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