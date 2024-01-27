Бобровский признан второй звездой матча «Питтсбург» — «Флорида», Малкин — третья звезда

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:2Б).

35-летний россиянин отразил 35 бросков из 37, а также отбил два броска из трех в серии буллитов. Первой звездой признан форвард «Пантерз» Сэм Райнхарт, на счету которого гол и победный буллит. Третья звезда — форвард «Пингвингз» Евгений Малкин, сравнявший счет за 42 секунды до конца третьего периода.

В текущем сезоне Бобровский провел 36 матчей, дважды сыграв на ноль и отразив 91,0 процента бросков при коэффициенте надежности 2.51. На счету Малкина 39 (16+23) очков в 45 матчах сезона.