Барбашев признан третьей звездой матча «Нью-Джерси» — «Сент-Луис»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Нью-Джерси» — «Сент-Луис» (3:5).

Третьей звездой встречи признан российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев. 27-летний россиянин отметился голом и голевой передачей.

Второй звездой стал форвар Роберт Томас, набравший 3 (2+1) очка в составе победителей. Возглавил тройку нападающий «Дэвилз» Джек Хьюз, который оформил дубль.