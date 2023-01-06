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Сегодня, 06:16

Барбашев признан третьей звездой матча «Нью-Джерси» — «Сент-Луис»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Нью-Джерси» — «Сент-Луис» (3:5).

Третьей звездой встречи признан российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев. 27-летний россиянин отметился голом и голевой передачей.

Второй звездой стал форвар Роберт Томас, набравший 3 (2+1) очка в составе победителей. Возглавил тройку нападающий «Дэвилз» Джек Хьюз, который оформил дубль.

Иван Барбашев
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Сент-Луис Блюз
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