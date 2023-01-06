Барбашев признан третьей звездой матча «Нью-Джерси» — «Сент-Луис»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Нью-Джерси» — «Сент-Луис» (3:5).
Третьей звездой встречи признан российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев. 27-летний россиянин отметился голом и голевой передачей.
Второй звездой стал форвар Роберт Томас, набравший 3 (2+1) очка в составе победителей. Возглавил тройку нападающий «Дэвилз» Джек Хьюз, который оформил дубль.
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7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
|6.01
|03:00
|
Каролина – Нэшвилл
|3 : 5
|6.01
|03:00
|
Коламбус – Вашингтон
|2 : 6
|6.01
|03:00
|
Монреаль – Рейнджерс
|1 : 4
|6.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Сент-Луис
|3 : 5
|6.01
|03:00
|
Торонто – Сиэтл
|1 : 5
|6.01
|03:00
|
Филадельфия – Аризона
|6 : 2
|6.01
|05:00
|
Эдмонтон – Айлендерс
|- : -
|6.01
|06:00
|
Ванкувер – Колорадо
|- : -
|6.01
|06:00
|
Вегас – Питтсбург
|- : -
|6.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Бостон
|- : -
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