«Каролина» дома уступила «Нэшвиллу»

«Каролина» дома проиграла «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5.

У «Предаторз» забивали Филип Форсберг, Маттиас Экхольм, Коди Гласс, Марк Янковски и Колтон Сиссонс. В составе «Харрикейнз» отличились Пол Штястны, Брэди Шей и Джордан Стаал.

«Каролина» с 56 очками занимает второе место на Востоке. «Нэшвилл» — на 11-й строчке Запада с 40 очками.

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«Каролина» — «Нэшвилл» — 3:5 (1:1, 2:2, 0:2)

Голы: Штястны — 2 (бол., Пеши, Терявяйнен), 7:41 — 1:0. Форсберг — 15 (бол., Пярссинен, Йоси), 10:29 — 1:1. Шей — 7 (Пеши, Нечас), 20:35 — 2:1. Экхольм — 4 (Пярссинен), 22:47 — 2:2. Стаал — 11 (Фаст, Мартинук), 29:54 — 3:2. Гласс — 4 (Гранлунд, Каррье), 31:55 — 3:3. Янковски — 4 (Джохансен, Дюшен), 45:06 — 3:4. Сиссонс — 6 (п.в.), 59:57 — 3:5.

Вратари: Кочетков (58:25 — 59:57) — Сарос.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 67 (18+21+28) — 25 (7+7+11).

Наши: Свечников (18.23/8/-1) — Тренин (15.55/2/+1).

6 января. Роли. PNC Arena. 18344 зрителя.