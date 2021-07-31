Барбашев подписал контракт с «Сент-Луисом» на два года
00:20
Нападающий «Сент-Лиуса» Иван Барбашев, который находился в статусе ограниченно свободного агента, подписал новый контракт с «Блюз». Соглашение с зарплатой в 2,25 миллиона долларов за сезон рассчитано на два года, сообщает в Twitter пресс-служба клуба.
25-летний россиянин был выбран «Блюзменами» на драфте-2014 под общим 33-м номером. Всего он провел в лиге 270 матчей и набрал 89 (42+47) очков.
В составе «Сент-Луиса» Барбашев выиграл кубок Стэнли 2019 года. В том розыгрыше плей-офф он также совершил больше всех силовых приемов (87).
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