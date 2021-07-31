Барбашев подписал контракт с «Сент-Луисом» на два года

Нападающий «Сент-Лиуса» Иван Барбашев, который находился в статусе ограниченно свободного агента, подписал новый контракт с «Блюз». Соглашение с зарплатой в 2,25 миллиона долларов за сезон рассчитано на два года, сообщает в Twitter пресс-служба клуба.

HE'S BACK! Ivan Barbashev has agreed to terms on a two-year contract with the Blues. https://t.co/uCMsJGisGv #stlblues pic.twitter.com/rnkk0QxhU6 — St. Louis Blues (@StLouisBlues) July 30, 2021

25-летний россиянин был выбран «Блюзменами» на драфте-2014 под общим 33-м номером. Всего он провел в лиге 270 матчей и набрал 89 (42+47) очков.

В составе «Сент-Луиса» Барбашев выиграл кубок Стэнли 2019 года. В том розыгрыше плей-офф он также совершил больше всех силовых приемов (87).