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Барбашев подписал контракт с «Сент-Луисом» на два года

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Иван Барбашев. Фото ХК «Сент-Луис».
Иван Барбашев. Фото ХК «Сент-Луис».
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Нападающий «Сент-Лиуса» Иван Барбашев, который находился в статусе ограниченно свободного агента, подписал новый контракт с «Блюз». Соглашение с зарплатой в 2,25 миллиона долларов за сезон рассчитано на два года, сообщает в Twitter пресс-служба клуба.

25-летний россиянин был выбран «Блюзменами» на драфте-2014 под общим 33-м номером. Всего он провел в лиге 270 матчей и набрал 89 (42+47) очков.

В составе «Сент-Луиса» Барбашев выиграл кубок Стэнли 2019 года. В том розыгрыше плей-офф он также совершил больше всех силовых приемов (87).

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