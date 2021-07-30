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«Каролина» и «Айлендерс» претендуют на Тарасенко

30 июля 2021, 23:45
Владимир Тарасенко. Фото Getty Images
Владимир Тарасенко. Фото Getty Images
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«Сент-Луис» продолжает искать варианты обмена нападающего Владимира Тарасенко. На 29-летнего россиянина претендуют «Каролина» и «Айлендерс», утверждает The Athletic.

Ранее появлялась информация, что на вингера в своем составе также хочет видеть «Нью-Джерси».

У Тарасенко осталось два года по действующему контракту с «Сент-Луисом» с зарплатой 7,5 млн долларов. В прошедшем сезоне НХЛ российский форвард провел 24 матча и набрал 14 (4+10) очков. В плей-офф он набрал два (2+0) очка в четырех играх.

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Иван Шитик все материалы автора

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