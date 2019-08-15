Барбашев ищет варианты продолжения карьеры не только в НХЛ

Нападающий Иван Барбашев рассматривает варианты продолжения карьеры по обе стороны океана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агента игрока Дэна Мильштейна. Барбашев в июне выиграл Кубок Стэнли в составе «Сент-Луиса», летом он стал неограниченно свободным агентом.

— «Сент-Луис» сделал квалификационное предложение Ивану Барбашеву. И в настоящий момент игрок рассматривает все варианты продолжения карьеры по обе стороны океана, — сказал Мильштейн.

В сезоне-2018/19 Барбашев набрал 26 (14+12) очков в 80 матчах регулярного чемпионата, а также 6 (3+3) очков в 25 играх плей-офф.